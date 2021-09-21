Оболонский обвинил родителей пермского стрелка в трагедии в вузе

Родители должны интересоваться проблемами своего ребенка, общаться с ним и выявлять особенности его состояния, заявил исполнительный директор Национального родительского комитета, советник президента ассоциации заслуженных врачей России Юрий Оболонский в пресс-центре НСН.

«У нас большое количество родителей, скажем, отдаляются от детей. С каждым годом, как ребенок взрослеет, чем он взрослее, тем больше проблем возникает и тем больше мы должны уделять этому внимание. Чтобы у нас была какая-то общая территория общения, на которой мы могли диагностировать личность своего ребенка, в каком он состоянии находится.

Ведущий научный сотрудник Центра психиатрии и наркологии имени Сербского Лев Пережогин ранее заявил «Радиоточке НСН», что необходимо разработать полноценную систему выявления и лечения людей с психическими расстройствами.

