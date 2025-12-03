В Госдуме встали на сторону добросовестных покупателей квартир в «схеме Долиной»

Добросовестный приобретатель не должен оставаться без жилья и без денег, судам предстоит разобраться в этой практике, заявила член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб в пресс-центре НСН.

«Добросовестный приобретатель не должен оставаться без жилья и без денег. Мы можем провести параллель с опасными деяниями для общества. Если человек поджигает что-то под влиянием мошенников, он все равно несет ответственность. А в этом случае при продаже квартиры никакой ответственности человек не несет. Мы понимаем, что выплатить 8-10 миллионов рублей из пенсии нереально. Но на будущее надо договориться. Например, чтобы был срок охлаждения в две недели, но после этого сделка должна быть уже железобетонной», - отметила депутат.

В этом году мошенники стали использовать многоступенчатые схемы отъема денег у граждан. Громкой историей такого плана стало дело певицы Ларисы Долиной, которая, по ее утверждению, под влиянием мошенников продала свою элитную квартиру в Москве. Ей удалось вернуть свое имущество через суд, а покупатели, которых злоумышленники тоже использовали вслепую, остались ни с чем. В СМИ этой схеме присвоили свое название «эффект Долиной».



