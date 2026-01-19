21.01.2026 в 11.00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится брифинг заслуженного врача России, врача-эпидемиолога, академика РАН, заместителя президента Российской академии образования Геннадия Онищенко на тему: «В Новый год со старыми вирусами: Что поможет сохранить здоровье в наступившем году?»
По информации Роспотребнадзора, за первую неделю 2026 года в России было выявлено более 605 тысяч случаев заболеваний ОРВИ и гриппом, среди штаммов гриппа доминирует A(H3N2). Также зафиксировано 5,5 тысячи случаев COVID-19. Эксперты прогнозируют, что в этом году в России и в мире основные риски заболеваний будут связаны с уже известными вирусами, инфекциями и их сочетаниями. Врачи предупреждают, что пик заболеваемости гонконгским гриппом подтипа H3N2 в России ожидается к середине января. Также ранее предполагали, что зимой этого года может начаться еще одна волна заболеваемости ковидом, что связано с появлением новых штаммов и ослаблением коллективного иммунитета. На длительность сезона заболеваемости гриппом и ОРВИ в Москве могут повлиять и морозы, сообщают СМИ.
В ходе брифинга будут обсуждаться следующие вопросы:
- Как прошли новогодние праздники с эпидемиологической точки зрения?
- Какая сегодня эпидемиологическая обстановка в России?
- Почему грипп считают главной инфекционной угрозой в 2026 году?
- На чем будет сосредоточена медицина в этом году?
- Какие новые вакцины могут появиться на российском рынке?
- Есть ли предпосылки к пандемии гриппа?
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало в 11:00
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 903 594 54 37
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8