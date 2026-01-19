21.01.2026 в 11.00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится брифинг заслуженного врача России, врача-эпидемиолога, академика РАН, заместителя президента Российской академии образования Геннадия Онищенко на тему: «В Новый год со старыми вирусами: Что поможет сохранить здоровье в наступившем году?»

По информации Роспотребнадзора, за первую неделю 2026 года в России было выявлено более 605 тысяч случаев заболеваний ОРВИ и гриппом, среди штаммов гриппа доминирует A(H3N2). Также зафиксировано 5,5 тысячи случаев COVID-19. Эксперты прогнозируют, что в этом году в России и в мире основные риски заболеваний будут связаны с уже известными вирусами, инфекциями и их сочетаниями. Врачи предупреждают, что пик заболеваемости гонконгским гриппом подтипа H3N2 в России ожидается к середине января. Также ранее предполагали, что зимой этого года может начаться еще одна волна заболеваемости ковидом, что связано с появлением новых штаммов и ослаблением коллективного иммунитета. На длительность сезона заболеваемости гриппом и ОРВИ в Москве могут повлиять и морозы, сообщают СМИ.

В ходе брифинга будут обсуждаться следующие вопросы:

Как прошли новогодние праздники с эпидемиологической точки зрения?

Какая сегодня эпидемиологическая обстановка в России?

Почему грипп считают главной инфекционной угрозой в 2026 году?

На чем будет сосредоточена медицина в этом году?

Какие новые вакцины могут появиться на российском рынке?

Есть ли предпосылки к пандемии гриппа?

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 11:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 903 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

