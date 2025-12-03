Сто миллионов из кармана: В России призвали запретить покупку квартир за наличные
Если человек покупает квартиру через безналичный расчет, у банков есть возможность оценить это и проверить сделку на всех этапах, заявил НСН Константин Крохин.
В России сегодня можно купить квартиру за мешок денег непонятного происхождения, это провоцирует мошенничества, заявил член комитета по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства Торгово-промышленной палаты России (ТПП РФ) Константин Крохин в пресс-центре НСН.
«Сделки с недвижимостью должны быть безналичными. Наличный оборот ограничен во всех странах. А у нас сегодня можно купить квартиру за мешок денег, которые непонятного происхождения. Это могут быть нелегальные деньги. Не должно быть такого, что человек вынимает из кармана 100 миллионов и покупает элитную недвижимость. Если человек покупает через безналичный расчет, у банков есть возможность оценить это и проверить сделку на всех этапах. Банк смотрит и на покупателя, где он взял деньги, а потом на продавца. Продавец на эти деньги теперь может законно купить что-то. Весь рынок в таком случае становится белым», - отметил он.
В деле о квартире Ларисы Долиной необходимо вернуть деньги добросовестному покупателю, заявил член комитета по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства Торгово-промышленной палаты России (ТПП РФ) Константин Крохин в пресс-центре НСН.
Мошенническая «схема» при продаже квартир получила резонансное освещение в СМИ после ситуации с певицей Ларисой Долиной. Народная артистка стала жертвой мошенников при продаже квартиры в Хамовниках более чем за 100 млн рублей и передала вырученные средства злоумышленникам. Затем певица подала иск в суд, который признал сделку недействительной, квартиру оставили за Долиной, а покупательница квартиры, мать-одиночка Полина Лурье, осталась и без недвижимости, и без денег.
