20.01.2026 в 15:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Цены подросли: Что подорожает в России в 2026 году?»

Росстат зафиксировал: к концу 2025 года именно услуги стали самым быстрорастущим сегментом потребительских расходов. В отдельных категориях рост приблизился к 20%, а абсолютным «чемпионом» неожиданно оказалась мойка легкового автомобиля.

Инфляция в РФ с 1 по 12 января 2026 года составила 1,26%. За этот же период рост цен на плодоовощную продукцию составил 7,9%, самыми дорогие оказались огурцы, рост составил аж на 21,3%, далее идут помидоры - 13,6%, картофель - 5,8%, водка - на 4,2%.

Медицинские услуги и коммуналка тоже ушли в уверенный плюс. Аналитики прогнозируют дальнейший резкий рост ряда важных продуктов питания, а также алкоголя и табака.

Участники пресс-конференции:

Артем Кирьянов – заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике;

Алексей Мокров – экономист, эксперт по финансовым рынкам;

– экономист, эксперт по финансовым рынкам; Алексей Койтов - председатель Союза Потребителей России.

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

Почему в 2026 году россияне столкнутся с резким ростом цен на продукты и услуги?

Как сегодня себя ведет российский рубль?

В чем хранить деньги в этом году?

Во что выгодно инвестировать в 2026 году?

Как можно сэкономить на покупках в магазинах сегодня?

На что цены в этом году понизятся?

