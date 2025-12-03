Долиной предложили взять кредит, чтобы отдать деньги покупателю квартиры
Брокер по недвижимости Мария Атлас заявила НСН, что покупатель квартиры не виновата в том, что Долину обманули мошенники.
Певица Лариса Долина может взять кредит, чтобы отдать деньги покупателю своей квартиры, заявила брокер по недвижимости Мария Атлас в пресс-центре НСН.
«Если бы я оказалась на месте покупателя квартиры Ларисы Долиной, я бы предложила, чтобы Лариса Долина взяла сама кредит, отдала его покупателю. Как ипотека…А что делать? Покупатель ведь остался и без квартиры, и без денег. Покупатель купил квартиру с ипотекой. Теперь продавец может сделать то же самое», - отметила она.
В деле о квартире Ларисы Долиной необходимо вернуть деньги добросовестному покупателю, заявил член комитета по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства Торгово-промышленной палаты России (ТПП РФ) Константин Крохин в пресс-центре НСН.
Мошенническая «схема» при продаже квартир получила резонансное освещение в СМИ после ситуации с певицей Ларисой Долиной. Народная артистка стала жертвой мошенников при продаже квартиры в Хамовниках более чем за 100 млн рублей и передала вырученные средства злоумышленникам. Затем певица подала иск в суд, который признал сделку недействительной, квартиру оставили за Долиной, а покупательница квартиры, мать-одиночка Полина Лурье, осталась и без недвижимости, и без денег.
