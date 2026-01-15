20.01.2026 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится брифинг исполняющего обязанности начальника Управления вневедомственной охраны Росгвардии по Московской области полковника полиции Игоря Кирсанова на тему: «Как защитить имущество от воров в 2026 году?»

Новогодние праздники - традиционное время, когда активизируются воры-домушники. Жители Подмосковья уезжают в отпуск, оставляя свои домовладения без присмотра. Офицер Управления вневедомственной охраны ГУ Росгвардии по Московской области в пресс-центре НСН расскажет, как прошли новогодние каникулы, а также напомнит о мероприятиях, нацеленных на личностную и имущественную защищённость граждан в праздничные дни, и поведает о планируемых задачах по обеспечению безопасности граждан в наступившем году.

В ходе брифинга планируется обсудить следующие вопросы:

Какова статистика по незаконным проникновениям в жилые помещения и сколько краж пресечено из квартир и загородных домов в 2025 году?

Какова статистика преступлений против собственности в период новогодних праздников?

Какие средства защиты предлагает вневедомственная охрана Росгвардии по Московской области в 2026 году?

Сколько стоит обезопасить свое жилье и как много человек пользуется этими услугами в Московской области?

Брифинг состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 12:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 903 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

