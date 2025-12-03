Ошибка и произвол: Покупателю квартиры Долиной призвали вернуть деньги

В деле о квартире Ларисы Долиной необходимо вернуть деньги добросовестному покупателю, заявил член комитета по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства Торгово-промышленной палаты России (ТПП РФ) Константин Крохин в пресс-центре НСН.

«Решение в деле о квартире Долиной - это судебная ошибка и произвол, которую, скорее всего, исправят. Этот случай указал на пробелы в системе. Нам необходимо все подобные дела пересмотреть, чтобы тысячи людей почувствовали надежду на справедливость. Если квартира выбыла без воли продавца на основании произвола, у покупателя можно забрать квартиру. Вопрос только в том, что подразумевается возврат денег. Покупателю должны вернуть деньги. Нужно сделать так, что никакие сделки не могли быть ускорены. Нигде в Европе нет дистанционных сделок. Эта цифровизация здесь не нужна. Срок регистрации не должен быть меньше месяца. Сделки должны производиться только в безналичном порядке – это прямой путь к криминалу», - рассказал он.

Добросовестный приобретатель не должен оставаться без жилья и без денег, судам предстоит разобраться в этой практике, заявила член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб в пресс-центре НСН.

В этом году мошенники стали использовать многоступенчатые схемы отъема денег у граждан. Громкой историей такого плана стало дело певицы Ларисы Долиной, которая, по ее утверждению, под влиянием мошенников продала свою элитную квартиру в Москве. Ей удалось вернуть свое имущество через суд, а покупатели, которых злоумышленники тоже использовали вслепую, остались ни с чем. В СМИ этой схеме присвоили свое название «эффект Долиной».

