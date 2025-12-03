Депутат Бессараб: Только Верховный суд сможет прервать «схему Долиной»

Только Верховный суд сможет прервать «схему Долиной», заявила член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб в пресс-центре НСН.

«У нас сейчас 3,5 тысячи исков находится в суде. К сожалению, мы не сможем решить этот вопрос без определения Верховного суда. Вопрос сдвинулся с мертвой точки. Председатель Верховного суда накануне отметил, что прецедентов, которые порождают мошеннические схемы, быть в судебной практике не должно. Мы очень надеемся, что этот вопрос будет решен. У нас есть все нормы, например, норма о добросовестном приобретателе. Если добросовестный приобретатель принял все меры для определения действительности сделки, то он не виноват. Были и справки от психолога, и проверки в реестры. Сегодня суды не могут выгнать пожилого человека на улицу, но из-за этого страдают добросовестные покупатели. Государство должно обеспечить справедливое решение для всех», - отметила она.

В январе—сентябре 2025 года на вторичном рынке жилья сменили собственников 1,1 млн объектов недвижимости, что на 14% меньше год к году, приводят данные в Российском союзе рынка недвижимости (СРН). На смену черным риелторам и банальной фальсификации документов на вторичном рынке жилья в России в этом году разбушевалась эпидемия «обманутых» пенсионерок-скамщиц на рынке недвижимости — таких случаев становится все больше.

Мошенники стали использовать многоступенчатые схемы отъема денег у граждан. Громкой историей такого плана стало дело певицы Ларисы Долиной, которая, по ее утверждению, под влиянием мошенников продала свою элитную квартиру в Москве. Ей удалось вернуть свое имущество через суд, а покупатели, которых злоумышленники тоже использовали вслепую, остались ни с чем. В СМИ этой схеме присвоили свое название «эффект Долиной».

