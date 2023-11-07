08.11.2021 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Отцовский капитал» или как законодатели стимулируют рождаемость?»

В России предлагают ввести «отцовский» или «многодетный» капитал — за рождение или усыновление третьего ребенка. Назвать выплату отцовским капиталом предлагается, чтобы подчеркнуть разницу с уже имеющимися выплатами. Миллион рублей следует выдавать в дополнение к маткапиталу один раз, говорится в докладе комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных ценностей Общественной палаты РФ.

Замглавы комитета по делам семьи Виталий Милонов сообщил, что поддерживает идею отцовского капитала, при этом он отметил, что его стоит назвать семейным. Чуть позже эксперты предложили действие отцовского капитала расширить на все регионы.

Если не начать менять сложившуюся демографическую ситуацию и не стимулировать рождаемость, до 2030 года страна может потерять более 6 млн человек, опасаются эксперты.

В ходе пресс-конференции участники планируют обсудить:

Насколько тревожная ситуация складывается с демографией в России?

Какие программы действуют сегодня и почему их необходимо менять?

Кому и в каких случаях дают «отцовский капитал»?

Какую сумму может получить отец ребёнка?

На что можно потратить отцовские выплаты?

Участники пресс-конференции:

Сергей Рыбальченко председатель Комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Общественной палаты Российской Федерации;

председатель Комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Общественной палаты Российской Федерации; Ольга Ярославская уполномоченный по правам ребенка в Москве

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 11:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 903 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



