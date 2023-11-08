Выплаты субсидий на ипотеку при рождении третьего ребенка призвали продлить
Выплата 450 тысяч рублей на ипотеку, которая была введена с 2019 года, начиная с 2020 года принесла более 100 тысяч дополнительно рожденных третьих или последующих детей, отметил в эфире НСН Алексей Ракша.
Выплаты субсидий на ипотеку при рождении третьего или последующего ребенка необходимо продлить или сделать бессрочными, заявил независимый демограф Алексей Ракша в пресс-центре НСН.
«Особенно актуальна федеральная мера по выплате субсидий на ипотеку в размере 450 тысяч тем, кто родил третьего или последующего ребенка. И мы не знаем, будет ли мера продлена после 31 декабря 2023 года. А ведь за оставшиеся 7 недель невозможно задумать и родить ребенка! Такие меры должны продлеваться задолго, а в идеале вообще должны быть бессрочными», - сказал Ракша.
Он отметил, что выплата 450 тысяч рублей на ипотеку, которая была введена с 2019 года, начиная с 2020 года принесла более 100 тысяч дополнительно рожденных третьих или последующих детей.
«Выплата 450 тысяч рублей на ипотеку, которая была введена с 2019 года, начиная с 2020 года принесла более 100 тысяч дополнительно рожденных третьих или последующих детей, которые без этой меры не были бы рождены никогда. Для сравнения: федеральный маткапитал на второго ребенка, который был до 2020 года, и остается таковым, если за первого ребенка его еще не получили, с 2007 года принес примерно 2-2,5 млн вторых и последующих детей. Это две самые эффективные федеральные меры ,которые когда-либо существовали в России и, видимо, в мире за последние годы!», - указал собеседник НСН.
Он также рассказал, что впоследствии при улучшении жилищных условий родители с огромным трудом продают жилплощадь, купленную на средства маткапитала.
«Большая проблема, когда впоследствии при обмене, продаже, улучшении жилищных условий родители с огромным трудом могут продать жилплощадь, купленную на средства маткапитала. Из-за этого в последние несколько лет доля людей, которые пользуются средствами маткапитала на улучшение жилищных условий, постоянно падает. Если 10 лет назад маткапитал на эти цели тратили 95%, то в этом году эта доля сократилась до 50%. Из-за строгости органов опеки многие родители не могут улучшить жилищные условия с помощью маткапитала», - резюмировал Ракша.
Ранее председатель Комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Общественной палаты РФ Сергей Рыбальченко в пресс-центре НСН заявил, что суть отцовского капитала заключается в том, чтобы оказать поддержку многодетным семьям, передает «Радиоточка НСН».
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