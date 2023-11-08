Выплаты субсидий на ипотеку при рождении третьего ребенка призвали продлить

Он отметил, что выплата 450 тысяч рублей на ипотеку, которая была введена с 2019 года, начиная с 2020 года принесла более 100 тысяч дополнительно рожденных третьих или последующих детей.

«Выплата 450 тысяч рублей на ипотеку, которая была введена с 2019 года, начиная с 2020 года принесла более 100 тысяч дополнительно рожденных третьих или последующих детей, которые без этой меры не были бы рождены никогда. Для сравнения: федеральный маткапитал на второго ребенка, который был до 2020 года, и остается таковым, если за первого ребенка его еще не получили, с 2007 года принес примерно 2-2,5 млн вторых и последующих детей. Это две самые эффективные федеральные меры ,которые когда-либо существовали в России и, видимо, в мире за последние годы!», - указал собеседник НСН.

Он также рассказал, что впоследствии при улучшении жилищных условий родители с огромным трудом продают жилплощадь, купленную на средства маткапитала.

«Большая проблема, когда впоследствии при обмене, продаже, улучшении жилищных условий родители с огромным трудом могут продать жилплощадь, купленную на средства маткапитала. Из-за этого в последние несколько лет доля людей, которые пользуются средствами маткапитала на улучшение жилищных условий, постоянно падает. Если 10 лет назад маткапитал на эти цели тратили 95%, то в этом году эта доля сократилась до 50%. Из-за строгости органов опеки многие родители не могут улучшить жилищные условия с помощью маткапитала», - резюмировал Ракша.

Ранее председатель Комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Общественной палаты РФ Сергей Рыбальченко в пресс-центре НСН заявил, что суть отцовского капитала заключается в том, чтобы оказать поддержку многодетным семьям, передает «Радиоточка НСН».

