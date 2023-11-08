Больше маткапитала: Демограф назвал способ повысить рождаемость в РФ на 20%

Маткапитал в 1,5 млн рублей на второго и 1,5 млн рублей третьего ребенка позволит сильно замедлить убыль населения, отметил в эфире НСН Алексей Ракша. 

Если ввести маткапитал на второго ребенка в 1,5 млн рублей и на третьего еще в 1,5 млн рублей, то рождаемость в России поднимется на 15-20% относительно прогноза Росстата, заявил независимый демограф Алексей Ракша в пресс-центре НСН.

«Колоссальная ошибка!»: Выплату маткапитала на первого ребенка призвали отменить
«Я предлагал выплачивать миллион на первого ребенка еще с 2015 года, когда рождаемость вторых детей у нас была еще очень неплохой по меркам Восточной Европы. С тех пор ситуация, конечно, сильно изменилась… Я давно предлагаю сделать маткапитал на второго ребенка в 1,5 млн рублей и на третьего – еще 1,5 млн рублей. И тогда у нас рождаемость поднимется на 15-20% относительно того прогноза, который недавно опубликовал Росстат. Это, конечно, не позволит полностью прекратить убыль населения, но позволит ее очень сильно замедлить», - сказал Ракша.

Ранее председатель Комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Общественной палаты РФ Сергей Рыбальченко в пресс-центре НСН заявил, что суть отцовского капитала заключается в том, чтобы оказать поддержку многодетным семьям, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:РоссияМаткапитал

Горячие новости

Все новости

партнеры