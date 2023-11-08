Детский омбудсмен Москвы Ярославская призвала сохранять статус многодетной семьи

«По поводу инициатив о том, что многодетную семью нужно дополнительно стимулировать – однозначно да! И помимо финансовой поддержки крайне важно думать о статусе многодетной семьи. Ведь он пропадает, когда дети вырастают. А что, мама с папой, вырастив детей, перестали быть многодетными? Семья-то все равно многодетная, и статус этот нужно сохранять. Прошу поддержать эту инициативу, которая не требует финансовых затрат из бюджета, но требует социального и общественного признания семьи, что тоже важно для многодетных семей», - сказала Ярославская.

Ранее глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина в интервью НСН заявила, что инициатива об отцовском капитале заслуживает внимания, однако ее невозможно будет воплотить в жизнь как минимум до 2026 года, передает «Радиоточка НСН».

