Детский омбудсмен Москвы Ярославская призвала сохранять статус многодетной семьи
Необходимо социальное и общественное признание многодетной семьи, отметила в эфире НСН Ольга Ярославская.
Помимо финансовой поддержки крайне важно думать о статусе многодетной семьи, заявила уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская в пресс-центре НСН. По ее словам, такой статус нужно сохранять, даже когда дети вырастают.
«По поводу инициатив о том, что многодетную семью нужно дополнительно стимулировать – однозначно да! И помимо финансовой поддержки крайне важно думать о статусе многодетной семьи. Ведь он пропадает, когда дети вырастают. А что, мама с папой, вырастив детей, перестали быть многодетными? Семья-то все равно многодетная, и статус этот нужно сохранять. Прошу поддержать эту инициативу, которая не требует финансовых затрат из бюджета, но требует социального и общественного признания семьи, что тоже важно для многодетных семей», - сказала Ярославская.
Ранее глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина в интервью НСН заявила, что инициатива об отцовском капитале заслуживает внимания, однако ее невозможно будет воплотить в жизнь как минимум до 2026 года, передает «Радиоточка НСН».
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