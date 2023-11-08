Демограф Ракша предупредил законодателей о махинациях с отцовским капиталом
Не всегда можно точно определить «порядковый номер» ребенка у мужчины, отметил в эфире НСН Алексей Ракша.
Введение отцовского капитала может сократить количество детей, которые не имеют записи об отце, заявил независимый демограф Алексей Ракша в пресс-центре НСН. Однако, указал он, не всегда можно точно определить «порядковый номер» ребенка у мужчины, из-за чего остается пространство для махинаций.
«Важный факт: около 10% всех рождающихся сейчас в России детей не имеют никакой записи об отце. То есть это не просто дети, которые рождаются вне официального брака, а дети, которые рождаются у одиноких матерей. С одной стороны, данная инициатива (о выплате отцовского, или многодетного капитала – прим. НСН) может сократить это количество. С другой стороны, не всегда можно точно определить порядковый номер ребенка у мужчины. И здесь, возможно, остается пространство для махинаций. Важно проработать все нюансы со специалистами по законодательству и правоприменительной практике, чтобы такие моменты предусмотреть еще на этапе разработки законопроекта», - сказал Ракша.
Ранее сообщалось, что в России предлагают ввести «отцовский» или «многодетный» капитал за рождение или усыновление третьего ребенка. В докладе комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных ценностей Общественной палаты РФ говорилось, что миллион рублей следует выдавать в дополнение к маткапиталу, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru