Демограф Ракша предупредил законодателей о махинациях с отцовским капиталом

Введение отцовского капитала может сократить количество детей, которые не имеют записи об отце, заявил независимый демограф Алексей Ракша в пресс-центре НСН. Однако, указал он, не всегда можно точно определить «порядковый номер» ребенка у мужчины, из-за чего остается пространство для махинаций.