«Поддержка многодетных семей»: Рыбальченко объяснил суть отцовского капитала
Предложение об отцовском капитале было основано на опыте Сахалинской области, где с 2011 по 2016 года кратно выросла рождаемость, отметил в эфире НСН Сергей Рыбальченко.
Суть отцовского капитала заключается в том, чтобы оказать поддержку многодетным семьям, заявил председатель Комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Общественной палаты РФ Сергей Рыбальченко в пресс-центре НСН.
«Самое главное – это поддержать многодетную семью, поскольку региональные меры поддержки, в частности, такие сильные, как региональный маткапитал, к тому времени утратили свое значение и весомость. По финансовому наполнению они нивелировались из-за отсутствия соответствующих возможностей в субъектах РФ и региональных бюджетах. Свое предложение мы основывали на опыте Сахалинской области», - сказал Рыбальченко.
Он отметил, что в Сахалинской области с 2011 по 2016 год кратно выросла рождаемость за счет мер поддержки многодетных семей.
«Сахалинская область смогла за счет мер поддержки многодетных семей с 2011 по 2016 годы выйти с показателей рождаемости средних по России. Суммарный коэффициент рождаемости в РФ в 2011 году соответствовал 1,58 детей на женщину, в Сахалинской области – 1,56 детей на женщину. В 2016 году в Сахалинской области суммарный коэффициент рождаемости составил 2,16 детей на женщину, что соответствует уровню воспроизводства населения», - резюмировал Рыбальченко.
Ранее сообщалось, что в России предлагают ввести «отцовский» или «многодетный» капитал за рождение или усыновление третьего ребенка. В докладе комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных ценностей Общественной палаты РФ говорилось, что миллион рублей следует выдавать в дополнение к маткапиталу, передает «Радиоточка НСН».
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