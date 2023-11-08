«Пособия на всех!»: Властей призвали решить проблему стимулирования разводов

Для того, чтобы получить пособия по нуждаемости и адресности, россияне массово фиктивно разводятся, рассказал независимый демограф Алексей Ракша в пресс-центре НСН.

«К сожалению, из-за не совсем продуманной системы нуждаемости и адресности, которую долго лоббировал Минфин, у нас, допустим, на Кавказе за последние два года брачность упала в 2-3 раза и стала самой низкой в России, а разводимость увеличилась в 10 раз! И наиболее религиозные патриархальные республики (Дагестан, Чечня, Ингушетия) у нас сейчас имеют самую высокую разводимость и самую низкую брачность. Хотя все понимают, что это, конечно, не так. Для того, чтобы получить пособия по нуждаемости и адресности, люди массово фиктивно на бумаге разводятся. Считаю, что эта система не продумана, не должно быть стимулирования разводов – вводившие ее непрофессионалы не просчитали последствия», - сказал Ракша.

По его словам, необходимо пересмотреть систему, в которой пособия были бы для всех, а не только по критериям нуждаемости и адресности.