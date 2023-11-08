«Пособия на всех!»: Властей призвали решить проблему стимулирования разводов

Из-за непродуманной системы нуждаемости и адресности на Кавказе за последние два года разводимость увеличилась в 10 раз, отметил в эфире НСН демограф Алексей Ракша. 

Для того, чтобы получить пособия по нуждаемости и адресности, россияне массово фиктивно разводятся, рассказал независимый демограф Алексей Ракша в пресс-центре НСН.

«К сожалению, из-за не совсем продуманной системы нуждаемости и адресности, которую долго лоббировал Минфин, у нас, допустим, на Кавказе за последние два года брачность упала в 2-3 раза и стала самой низкой в России, а разводимость увеличилась в 10 раз! И наиболее религиозные патриархальные республики (Дагестан, Чечня, Ингушетия) у нас сейчас имеют самую высокую разводимость и самую низкую брачность. Хотя все понимают, что это, конечно, не так. Для того, чтобы получить пособия по нуждаемости и адресности, люди массово фиктивно на бумаге разводятся. Считаю, что эта система не продумана, не должно быть стимулирования разводов – вводившие ее непрофессионалы не просчитали последствия», - сказал Ракша.

По его словам, необходимо пересмотреть систему, в которой пособия были бы для всех, а не только по критериям нуждаемости и адресности.

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«Надо пересматривать эту систему. Пособия должны быть на всех, не нужно критериев нуждаемости и адресности. Нужен безусловный базовый доход на каждого ребенка. Если государство не тянет один прожиточный минимум на ребенка, то пусть это будет хотя бы половина», - указал собеседник НСН.

В свою очередь уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская в пресс-центре НСН рассказала, что большой процент женщин не записывает существующего отца в отцы, потому что меры поддержки одинокой матери очень высоки.

«Большой процент женщин не записывает существующего отца в отцы! На мой взгляд, это тоже угроза нашей политике. А все потому, что меры поддержки одинокой матери очень высоки. Вот они сидят и считают, что выгоднее: проставить прочерк, а потом через 16-17 лет отца вписать… И 16 лет получать повышенные меры поддержки. И государство, которое предлагает такой выбор, подменяет собой папу. А папа-то согласен, что вместо него прочерк? А потом мы свидетельство о рождении будем прятать от ребенка, чтобы не объяснять, почему там нет папы? У нас когда СВО объявили, у нас папы бегом пошли в ЗАГСы регистрировать своих детей. Это что, нормально?», - сказала Ярославская.

Ранее председатель Комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Общественной палаты РФ Сергей Рыбальченко в пресс-центре НСН заявил, что суть отцовского капитала заключается в том, чтобы оказать поддержку многодетным семьям, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Вяткин
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