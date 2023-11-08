«Залог многочадия»: Ярославская о том, как должны проходить уроки семьеведения

Уроки семьеведения в школах должны преподавать многодетные мамы и папы, прошедшие курс по педагогике, заявила уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская в пресс-центре НСН. По ее словам, нужно также внести в школьную программу раздел о развитии ребенка от зачатия до рождения.