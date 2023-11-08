«Залог многочадия»: Ярославская о том, как должны проходить уроки семьеведения
В рамках программы школьникам нужно объяснять ценность семьи и многодетства, отметила в эфире НСН Ольга Ярославская.
Уроки семьеведения в школах должны преподавать многодетные мамы и папы, прошедшие курс по педагогике, заявила уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская в пресс-центре НСН. По ее словам, нужно также внести в школьную программу раздел о развитии ребенка от зачатия до рождения.
«Надо работать с детьми, со старшеклассниками. Мы обсуждали программу «Семьеведение». В рамках этой программы нужно объяснять ценность семьи, ценность многодетства. Я считаю, что преподавать эту программу должны многодетные мамы и папы, прошедшие, конечно, курс по педагогике – которые верят в то, что говорят. Детям не обязательно говорить о профилактике абортов, им это страшно, но нужно внести в школьную программу раздел исключительно на научных данных о развитии ребенка от зачатия до рождения, чтобы слушатели понимали, что это живой человечек. Мне кажется, это залог многочадия и ответственного выбора родительства», - сказала Ярославская.
Ранее председатель Комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Общественной палаты РФ Сергей Рыбальченко в пресс-центре НСН заявил, что суть отцовского капитала заключается в том, чтобы оказать поддержку многодетным семьям, передает «Радиоточка НСН».
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