Детский омбудсмен Москвы: Отцовский капитал можно потратить только на детей

«Как корабль назовешь, так он и поплывет… Я за правильные формулировки. Мы ведь называем выплаты материнским капиталом, права получения у матерей… Теперь новая формулировка – отцовский капитал. Но вообще-то это деньги детские! Это деньги не папы и не мамы, остальное – технологии, как их получить. Потратить эти деньги можно только на детей! И как уполномоченная по правам детей я хотела бы заострить на этом внимание: эти деньги направлены на детей», - сказала Ярославская.

Она отметила, что вопрос демографии в России стоит крайне остро.

«Вопрос демографии стоит крайне остро, и не только в этом году. И все, что предпринимается, пока не разворачивает наше население к увеличению деторождаемости. По данным ВЦИОМ, с 1995 года все очень стабильно: большинство хотят иметь два ребенка, а на втором месте – желающие трех детей. И мужчины голосуют за трех детей чаще (33%), чем женщины (28%). Отцы берут на себя ответственность за троих детей», - резюмировала Ярославская.

Ранее глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина в интервью НСН заявила, что инициатива об отцовском капитале заслуживает внимания, однако ее невозможно будет воплотить в жизнь как минимум до 2026 года, передает «Радиоточка НСН».

