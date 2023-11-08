Детский омбудсмен Москвы: Отцовский капитал можно потратить только на детей
Вопрос демографии в России стоит крайне остро, отметила в эфире НСН Ольга Ярославская.
Отцовский капитал можно будет потратить только на детей, предложение о выплатах направлено именно на них, заявила уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская в пресс-центре НСН.
«Как корабль назовешь, так он и поплывет… Я за правильные формулировки. Мы ведь называем выплаты материнским капиталом, права получения у матерей… Теперь новая формулировка – отцовский капитал. Но вообще-то это деньги детские! Это деньги не папы и не мамы, остальное – технологии, как их получить. Потратить эти деньги можно только на детей! И как уполномоченная по правам детей я хотела бы заострить на этом внимание: эти деньги направлены на детей», - сказала Ярославская.
Она отметила, что вопрос демографии в России стоит крайне остро.
«Вопрос демографии стоит крайне остро, и не только в этом году. И все, что предпринимается, пока не разворачивает наше население к увеличению деторождаемости. По данным ВЦИОМ, с 1995 года все очень стабильно: большинство хотят иметь два ребенка, а на втором месте – желающие трех детей. И мужчины голосуют за трех детей чаще (33%), чем женщины (28%). Отцы берут на себя ответственность за троих детей», - резюмировала Ярославская.
Ранее глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина в интервью НСН заявила, что инициатива об отцовском капитале заслуживает внимания, однако ее невозможно будет воплотить в жизнь как минимум до 2026 года, передает «Радиоточка НСН».
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