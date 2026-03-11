«Государство у нас какое-то вялое. Нужно больше жесткости, гарантий, инициативы. Вызывали пять-шесть компаний и дали им конкретную задачу. Собрали комиссию из 50-100 экспертов, которые разработают два-три браузера, две-три операционные системы, которые будут высокого качества. После того, как сформируется конкурентный рынок, тогда уже делайте что хотите. Сейчас финансирование размазывается на 100-200 компаний, у каждой из которых получается полуфабрикат. К тому же, нам нужны продукты: я не предлагал запретить Google, но всю критически важную информацию, коммерческую тайну и ценные данные надо уже переносить с его сервисов — вдруг компания сама уйдет из России», — подчеркнул депутат.

В России идет обсуждение законности размещения рекламы в Telegram. Согласно закону о рекламе, который вступил в силу 1 сентября 2025 года, реклама запрещена на интернет‑площадках с ограниченным доступом и на сервисах, признанных в России нежелательными. С 10 февраля 2026 года Роскомнадзор ввёл ограничение доступа к Telegram. За нарушения предусмотрены штрафы: до 2,5 тысячи рублей для граждан, до 20 тысяч рублей — для индивидуальных предпринимателей и должностных лиц, до 50 тысяч рублей — для организаций. Ответственность несут не только владельцы рекламных каналов, но также рекламодатели и посреднические агентства.

Ранее глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко в пресс-центре НСН назвал главную проблему в регулировании Интернета в России.

