Главная проблема с регулированием деятельности мессенджеров в России заключается в непоследовательной политики государства, сказал в пресс-центре НСН глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.



В России обсуждают законность рекламы в Telegram. Теперь размещать рекламу в Telegram нельзя, так как это нарушает закон о рекламе, вступивший в силу с 1 сентября 2025 года. В ФАС объяснили, что реклама запрещена на интернет-площадках, доступ к которым ограничен, а также на сервисах, признанных нежелательными в России. Клименко отметил, что стоило заняться этим вопросом еще раньше.