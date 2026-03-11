Клименко назвал главную проблему регулирования Интернета в России
Российское правительство должно было брать пример с Китая, заявил в пресс-центре НСН Герман Клименко.
Главная проблема с регулированием деятельности мессенджеров в России заключается в непоследовательной политики государства, сказал в пресс-центре НСН глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.
В России обсуждают законность рекламы в Telegram. Теперь размещать рекламу в Telegram нельзя, так как это нарушает закон о рекламе, вступивший в силу с 1 сентября 2025 года. В ФАС объяснили, что реклама запрещена на интернет-площадках, доступ к которым ограничен, а также на сервисах, признанных нежелательными в России. Клименко отметил, что стоило заняться этим вопросом еще раньше.
«У государства нет настойчивости. История с Telegram началась еще 10 лет назад, но не была закончена, хотя мошенники появились уже тогда. Китайское правительство — это пять тысяч лет истории. Они сразу пошли по собственному пути и не давали никому доить своих коров. Они выстроили национальную модель. Мы же каждый раз проявляли мягкость: приняли закон о видеоблогерах и сразу отменили, Закон "о приземлении" не выполнила ни одна компания (обязывает иностранные IT-компании с суточной аудиторией более 500 тысяч пользователей открыть представительство в РФ, создать форму обратной связи, зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора и установить счетчик посещаемости. Неисполнение влечет блокировки и штрафы — прим. НСН). Одна из самых главных проблем — это непоследовательность государства в продвижении политики по Интернет-направлению. Не было никакого четкого курса по онлайн-коммерции. Бизнесмены стояли и смотрели на то, как мы шарахаемся то туда, то сюда», — указал он.
Ранее зампредседателя комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов в пресс-центре НСН объяснил, почему Telegram не будет работать даже через VPN.
