18.10.2022 в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему «От палаток до сухих пайков. Как мобилизация сказалась на россиянах»

В конце прошлой недели из Москвы и Петербурга стали поступать сообщения об «облавах» на уклонистов от призыва в рамках частичной мобилизации. В интернете все чаще стали появляться видео с вручением повесток у метро и «засадах» в подъездах домов. Ситуацией озаботились в Совете по правам человека при президенте РФ, а сенатор Андрей Клишас призвал дать правовую оценку подобным случаям. Ситуацию с объявлением частичной мобилизации на себе ощутили и маркетплейсы. По их данным, после объявления о начале частичной мобилизации спрос на консервы вырос на 205%, а спрос на компасы 25 сентября вырос на 400%.

К чему готовятся россияне, массово скупая палатки и компасы? А так же как вести себя в случае вручения повестки у станции метро? Расскажут участники пресс-конференции:

СЕO сервиса аналитики маркетплейсов Moneyplace Дмитрий Ермолаев;

Врач-нарколог, психотерапевт, руководитель лечебно-реабилитационного центра Юрий Вяльба;

Инструктор по выживанию, эксперт по безопасности МЧС Михаил Макей;

Приглашены: Юристы и СПЧ

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 13:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

