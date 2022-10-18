«Скупают волонтеры и мобилизованные»: Правозащитник объяснил рост цен на обмундирование

Цены на обмундирование и медицинские препараты выросли из-за повышенного спроса со стороны волонтерских организаций и мобилизованных граждан, заявил правозащитник, член Контрольно-ревизионной комиссии Общероссийской общественной организации «Комитет солдатских матерей России» Александр Латынин в пресс-центре НСН.

«Цены очень выросли. Спрос вырос после 24 февраля: огниво, консервы, бинты, медпрепараты, обмундирование, приборы ночного видения. Спрос вырос, потому что волонтерские организации производят закупки таких товаров. Сейчас такие товары подорожали в 2-4 раза. Предметы первой необходимости, которые нужны ребятам в зоне проведения СВО, подорожали, что ограничивает возможности волонтеров. Но после объявления частичной мобилизации такие товары покупают сами мобилизованные и их родственники – обмундирование и аптечки», - отметил он.

Со своей стороны, СЕO сервиса аналитики маркетплейсов Moneyplace Дмитрий Ермолаев в отметил, что значительных ценовых всплесков на рынке нет.

«Какого-либо всплеска в ценовой политике от селлеров мы не заметили. Да, мы видим увеличивающийся спрос, но при этом цена на данный момент остается в норме», - добавил он.

Россияне стали скупать приспособления для получения огня, компасы и мясные консервы, заявил ранее СЕO сервиса аналитики маркетплейсов Moneyplace Дмитрий Ермолаев в пресс-центре НСН.

