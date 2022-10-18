Инструктор по выживанию: Россияне не готовы к жизни в диких условиях

Россияне не готовы к дикой жизни в лесу, нет необходимых знаний и не навыков, заявил инструктор по выживанию, эксперт по безопасности МЧС Михаил Макей в пресс-центре НСН.

«Опыт и практика показывают, что люди зачастую не готовы находиться в условиях дикой природы, у них нет понимания, что с собой брать, как этим пользоваться и что там делать. У нас в целом отсутствует культура безопасности, знаний и навыков не хватает. Когда на фоне новостей люди начинают куда-то эмоционально убегать, они в лучшем случае быстро вернуться обратно», - отметил он.

Россияне стали скупать приспособления для получения огня, компасы и мясные консервы, заявил ранее СЕO сервиса аналитики маркетплейсов Moneyplace Дмитрий Ермолаев в пресс-центре НСН.

