Инструктор по выживанию: Россияне не готовы к жизни в диких условиях
Эксперт по безопасности МЧС Михаил Макей отметил, что люди не знают, что брать с собой и как пользоваться необходимым снаряжением в лесу
Россияне не готовы к дикой жизни в лесу, нет необходимых знаний и не навыков, заявил инструктор по выживанию, эксперт по безопасности МЧС Михаил Макей в пресс-центре НСН.
«Опыт и практика показывают, что люди зачастую не готовы находиться в условиях дикой природы, у них нет понимания, что с собой брать, как этим пользоваться и что там делать. У нас в целом отсутствует культура безопасности, знаний и навыков не хватает. Когда на фоне новостей люди начинают куда-то эмоционально убегать, они в лучшем случае быстро вернуться обратно», - отметил он.
Россияне стали скупать приспособления для получения огня, компасы и мясные консервы, заявил ранее СЕO сервиса аналитики маркетплейсов Moneyplace Дмитрий Ермолаев в пресс-центре НСН.
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