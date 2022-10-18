Одежда в минусе, спорт – в плюсе: Мобилизация изменила запросы покупателей на маркетплейсах
СЕO сервиса аналитики маркетплейсов Moneyplace Дмитрий Ермолаев отметил, что просадка у продавцов одежды составила до 30%.
После объявления частичной мобилизации наибольшая просадка по продажам случилась в сегменте одежды, вырос спрос на спортивные товары, заявил СЕO сервиса аналитики маркетплейсов Moneyplace Дмитрий Ермолаев в пресс-центре НСН.
«Я бы провел параллель между началом СВО и началом мобилизации. В феврале объем продаж на крупном маркетплейсе уменьшился на 244 миллиона рублей за один день, просадка – 7,8%. После объявления частичной мобилизации просадка составила 5,1% - 210 миллионов рублей. Также мы видим, что количество селлеров сокращается, часть селлеров, которые раньше торговали на маркетплейсах, их призвали. Просадка случилась у продавцов одежды – 10-30%, выросли категории товаров, связанные со спортом и туризмом. Фактор паники присутствует, но есть и другие факторы – различные организации закупают товары в этих категориях, что увеличивает объем продаж», - рассказал он.
Официального завершения частичной мобилизации не было, повестки могут приходить и дальше, заявил ранее юрист, член Контрольно-ревизионной комиссии Общероссийской общественной организации «Комитет солдатских матерей России» Александр Латынин в пресс-центре НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,3 млн+9 474 / сут.
Умерли
389 тыс.+91 / сут.
Выздоровели
20,6 млн+20 252 / сут.
- Перепрошивать дроны ВСУ научились в Запорожской области
- Украина обратится к Израилю с просьбой поставить системы ПВО
- Странам Евросоюза предложили сократить ежемесячное потребление газа
- Присяжные в Екатеринбурге признали виновными в бандитизме экс-депутата и его сына
- Мобилизованные бизнесмены могут воспользоваться кредитными каникулами
- Кондратьев обозначил сроки восстановления повреждённого дома в Ейске
- СМИ: Турция испытала над Черным морем собственную баллистическую ракету
- Хуснуллин: повреждённые пролёты Крымского моста демонтируют до конца года
- Обама призвал США и НАТО напомнить Киеву о границах дозволенного
- В Британии захотели вернуть Джонсона на пост премьер-министра
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru