«Спящий режим»: Юрист назвал законным вручение повесток после завершения мобилизации
Александр Латынин отметил, что не было указа президента и какого-либо законодательного акта об официальном завершении частичной мобилизации.
Официального завершения частичной мобилизации не было, повестки могут приходить и дальше, заявил юрист, член Контрольно-ревизионной комиссии Общероссийской общественной организации «Комитет солдатских матерей России» Александр Латынин в пресс-центре НСН.
«Частичная мобилизация не закончилась, она перешла в спящий режим. Никаких указов президента о прекращении частичной мобилизации не было. Пока, насколько мы понимаем, было мобилизировано то количество граждан, которое было необходимо по планам. В связи с вышеизложенным я не удивлюсь, что повестки продолжат приходить – например, с той формулировкой, как часто бывает: для уточнения данных. Почему бы нет? Для уточнения данных, подлежит ли гражданин мобилизации в последующем. И эти повестки будут законны, потому что пока нет ни указа президента, ни другого законодательного акта о том, что частичная мобилизация завершена», - отметил он.
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