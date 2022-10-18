«Спящий режим»: Юрист назвал законным вручение повесток после завершения мобилизации

Официального завершения частичной мобилизации не было, повестки могут приходить и дальше, заявил юрист, член Контрольно-ревизионной комиссии Общероссийской общественной организации «Комитет солдатских матерей России» Александр Латынин в пресс-центре НСН.

«Частичная мобилизация не закончилась, она перешла в спящий режим. Никаких указов президента о прекращении частичной мобилизации не было. Пока, насколько мы понимаем, было мобилизировано то количество граждан, которое было необходимо по планам. В связи с вышеизложенным я не удивлюсь, что повестки продолжат приходить – например, с той формулировкой, как часто бывает: для уточнения данных. Почему бы нет? Для уточнения данных, подлежит ли гражданин мобилизации в последующем. И эти повестки будут законны, потому что пока нет ни указа президента, ни другого законодательного акта о том, что частичная мобилизация завершена», - отметил он.

Россияне стали скупать приспособления для получения огня, компасы и мясные консервы, заявил ранее СЕO сервиса аналитики маркетплейсов Moneyplace Дмитрий Ермолаев в пресс-центре НСН.

