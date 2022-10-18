«Паника и паранойя»: Психотерапевт о том, как мобилизация сказалась на психике россиян

Частичная мобилизация негативно влияет на психическое состояние граждан, особенно, если у них уже были невротические заболевания до этого, заявил врач-нарколог, психотерапевт, руководитель лечебно-реабилитационного центра Юрий Вяльба в пресс-центре НСН.

«Учитывая, что у нас ситуация с психическим здоровьем населения не очень хорошая. По статистике, 30% населения страдают как минимум невротическими заболеваниями. Конечно, такие ситуации, вбросы, которые происходят в интернете, приводят к большей невротизации населения. Некоторые не выдерживают, некоторые впадают в невротические состояния – панические, некоторые даже в паранойю, уровень тревожности повышается», - рассказал он.

Россияне стали скупать приспособления для получения огня, компасы и мясные консервы, заявил ранее СЕO сервиса аналитики маркетплейсов Moneyplace Дмитрий Ермолаев в пресс-центре НСН.

