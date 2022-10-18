«Увеличение спроса на 960%»: Маркетплейсы фиксируют рекордные продажи наборов для выживания
СЕO сервиса аналитики маркетплейсов Moneyplace Дмитрий Ермолаев отметил, что растет спрос на огниво, сухие пайки, компасы, мясные консервы.
Россияне стали скупать приспособления для получения огня, компасы и мясные консервы, заявил СЕO сервиса аналитики маркетплейсов Moneyplace Дмитрий Ермолаев в пресс-центре НСН.
«Образуются новые тренды, которые для этого времени года обычно не так актуальны. Например, у нас зафиксирован рост продаж огнива, при среднесуточном обороте в 39 тысяч рублей было зафиксировано пиковое значение в 418 тысяч рублей, то есть, это рост на 960%. Это не значит, что сейчас каждый день огниво продается так, это именно пиковое значение. Также выросли сухие пайки по такой же схеме на 468%, компасы, бинты, свистки, мясные консервы, ножи складные, получается набор выживальщика», - рассказал Ермолаев.
В конце прошлой недели из Москвы и Петербурга стали поступать сообщения об «облавах» на уклонистов от призыва в рамках частичной мобилизации. В интернете все чаще стали появляться видео с вручением повесток у метро и «засадах» в подъездах домов. Ситуацией озаботились в Совете по правам человека при президенте РФ, а сенатор Андрей Клишас призвал дать правовую оценку подобным случаям.
Ситуацию с объявлением частичной мобилизации на себе ощутили и маркетплейсы. По их данным, после объявления о начале частичной мобилизации спрос на консервы вырос на 205%, а спрос на компасы 25 сентября вырос на 400%.
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