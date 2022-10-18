«Увеличение спроса на 960%»: Маркетплейсы фиксируют рекордные продажи наборов для выживания

Россияне стали скупать приспособления для получения огня, компасы и мясные консервы, заявил СЕO сервиса аналитики маркетплейсов Moneyplace Дмитрий Ермолаев в пресс-центре НСН.

«Образуются новые тренды, которые для этого времени года обычно не так актуальны. Например, у нас зафиксирован рост продаж огнива, при среднесуточном обороте в 39 тысяч рублей было зафиксировано пиковое значение в 418 тысяч рублей, то есть, это рост на 960%. Это не значит, что сейчас каждый день огниво продается так, это именно пиковое значение. Также выросли сухие пайки по такой же схеме на 468%, компасы, бинты, свистки, мясные консервы, ножи складные, получается набор выживальщика», - рассказал Ермолаев.

В конце прошлой недели из Москвы и Петербурга стали поступать сообщения об «облавах» на уклонистов от призыва в рамках частичной мобилизации. В интернете все чаще стали появляться видео с вручением повесток у метро и «засадах» в подъездах домов. Ситуацией озаботились в Совете по правам человека при президенте РФ, а сенатор Андрей Клишас призвал дать правовую оценку подобным случаям.

Ситуацию с объявлением частичной мобилизации на себе ощутили и маркетплейсы. По их данным, после объявления о начале частичной мобилизации спрос на консервы вырос на 205%, а спрос на компасы 25 сентября вырос на 400%.

