«Впадают в ступор»: Правозащитник назвал законным вручение повесток в подъездах
Александр Латынин подчеркнул, что повестка должна быть адресована конкретному человеку, заполнять ее при гражданине нельзя.
Сегодня полиция в некоторых городах дежурит у подъездов для вручения повесток, это не нарушает закон, но нарушает психику граждан, заявил юрист, член Контрольно-ревизионной комиссии Общероссийской общественной организации «Комитет солдатских матерей России» Александр Латынин в пресс-центре НСН.
«В каждом регионе и округе свои тенденции: где дежурят около подъездов, где-то – более лояльным способом. Всё зависит от руководства военных комиссариатов. Дежурство сотрудников полиции вместе с сотрудниками военного комиссариата, например, в подъезде, и выдача там повесток не является каким-либо правонарушением. Но такие действия приводят граждан к эмоциональным стрессам. Кто-то впадает в ступор, у кого-то обостряются психические заболевания. Да, вручение повестки таким образом где-нибудь на цокольном этаже не является противозаконным, но она не должна выписываться на коленке, она должна адресовываться конкретному гражданину», - отметил он.
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