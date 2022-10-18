«Впадают в ступор»: Правозащитник назвал законным вручение повесток в подъездах

Сегодня полиция в некоторых городах дежурит у подъездов для вручения повесток, это не нарушает закон, но нарушает психику граждан, заявил юрист, член Контрольно-ревизионной комиссии Общероссийской общественной организации «Комитет солдатских матерей России» Александр Латынин в пресс-центре НСН.

«В каждом регионе и округе свои тенденции: где дежурят около подъездов, где-то – более лояльным способом. Всё зависит от руководства военных комиссариатов. Дежурство сотрудников полиции вместе с сотрудниками военного комиссариата, например, в подъезде, и выдача там повесток не является каким-либо правонарушением. Но такие действия приводят граждан к эмоциональным стрессам. Кто-то впадает в ступор, у кого-то обостряются психические заболевания. Да, вручение повестки таким образом где-нибудь на цокольном этаже не является противозаконным, но она не должна выписываться на коленке, она должна адресовываться конкретному гражданину», - отметил он.

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