25.12.2020 в 15:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Опасный фейерверк: Как уберечься от новогодних травм»

МЧС России сообщило о 136 пожарах из-за пиротехнических изделий с начала 2023 года. По данным ведомства, в результате этих ЧП погиб 1 человек, еще 12 получили травмы. Бенгальские огни, петарды и фейерверки – неизменные атрибуты Нового года. Общеизвестно, что они могут быть травмоопасны. В Госдуме в этом году выступили за введение ограничений на запуск фейерверков в общественных местах и вблизи жилых домов, а также за полный запрет использования праздничной пиротехники в приграничных с Украиной регионах.

В ходе пресс-конференции участники расскажут:

Как отличить пиратскую пиротехнику?

Где можно использовать хлопушки, петарды, бенгальские огни и холодный огонь?

Какую первую помощь можно оказать при травмах, связанных с пиротехникой до приезда скорой?

Могут ли оштрафовать за использование салюта?

Какие травмы самые распространенные в новогодние праздники?

Участники пресс-конференции:

Михан Алексей Валентинович – начальник отдела организации надзорных и профилактических мероприятий в области пожарной безопасности Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по г. Москве полковник внутренней службы;

– начальник отдела организации надзорных и профилактических мероприятий в области пожарной безопасности Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по г. Москве полковник внутренней службы; Травматолог

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 15:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

