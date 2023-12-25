«Цена за жизнь»: В МЧС сообщили, что дымовой сигнализатор может спасти от пожара
Алексей Михан заявил в эфире НСН, что также у всех в квартире должен быть огнетушитель.
Дымовой сигнализатор может спасти от пожара, его можно купить за 500 рублей и установить самостоятельно, заявил начальник отдела организации надзорных и профилактических мероприятий в области пожарной безопасности Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по г. Москве Алексей Михан в пресс-центре НСН.
«Защитить себя и свое жилище от пожара реально. В каждом доме должен быть огнетушитель. Рекомендую его приобрести. Есть еще один помощник, про которого не все знают. Это обычный пожарный извещатель, который реагирует на дым. В нем стоит батарейка, он работает автономно. Он закрепляется на потолок и мигает. Человек, если не видит пожар, он перед ним бессилен. Если мы ложимся спать, мы ничего не замечаем. Дымовой сигнализатор стоит всего 500 рублей, это совсем недорого за жизнь. Если в него попадает дым, он начинает издавать громкий сигнал и всех разбудит», - отметил он.
В новогоднюю ночь поступает десять обращений из-за травм при использовании пиротехники, заявил ранее заместитель главного врача по медицинской части станции скорой и неотложной помощи им. А.С. Пучкова Артем Хисамов в пресс-центре НСН.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Латвия передала Украине конфискованные у нетрезвых водителей автомобили
- Aviasales: объем бронирования билетов в Китай в 2023 году вырос в 20 раз
- ФК «Спартак» решил возродить вторую команду
- СМИ: Убит автор расследования о вилле Зеленского в Египте
- Московский джазовый оркестр в 2024 году планирует выступить в ОАЭ и Таиланде
- Песков: Россия не намерена вмешиваться в происходящее в Сербии
- Исследование: Четверть россиян загружали фото Путина в приложения для знакомств
- Автор книги «Слово пацана» назвал любимых персонажей в сериале
- Экс-замглавы ЦБ Корищенко освобождён от наказания по делу о растрате
- Психолог назвала главные признаки тревожного расстройства
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru