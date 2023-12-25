Врач скорой помощи рассказал, что делать при происшествии с пиротехникой

Заместитель главного врача по медицинской части станции скорой и неотложной помощи им. А.С. Пучкова Артем Хисамов в пресс-центре НСН рассказал, что делать в случае происшествия с пиротехникой в новогоднюю ночь.

«У всех пиротехнических изделий два основных повреждающих фактора: тепловой, выживающий ожоги, а также механический, когда какой-то взрыв. Самые страдающие части – глаза, а также кисти рук. Первая помощь при ожогах – устранить источник воздействия, охладить чистой водой, обмотать влажной тканью. Не нужно протирать льдом или запихивать в сугроб поврежденные конечности. Можно принять препарат обезболивающий, потом обратиться за медицинской помощью – либо в скорую, либо в травматологический пункт», - рассказал он.

Бенгальские огни могут стать причиной пожара, хотя многие считают их простым вариантом пиротехники, заявил ранее начальник отдела организации надзорных и профилактических мероприятий в области пожарной безопасности Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по г. Москве Алексей Михан в пресс-центре НСН.

