Врач скорой помощи рассказал, что делать при происшествии с пиротехникой
Артем Хисамов заявил в эфире НСН, что при ожоге нельзя использовать снег или лед. По его словам, чаще всего страдают глаза и кисти рук.
Заместитель главного врача по медицинской части станции скорой и неотложной помощи им. А.С. Пучкова Артем Хисамов в пресс-центре НСН рассказал, что делать в случае происшествия с пиротехникой в новогоднюю ночь.
«У всех пиротехнических изделий два основных повреждающих фактора: тепловой, выживающий ожоги, а также механический, когда какой-то взрыв. Самые страдающие части – глаза, а также кисти рук. Первая помощь при ожогах – устранить источник воздействия, охладить чистой водой, обмотать влажной тканью. Не нужно протирать льдом или запихивать в сугроб поврежденные конечности. Можно принять препарат обезболивающий, потом обратиться за медицинской помощью – либо в скорую, либо в травматологический пункт», - рассказал он.
Бенгальские огни могут стать причиной пожара, хотя многие считают их простым вариантом пиротехники, заявил ранее начальник отдела организации надзорных и профилактических мероприятий в области пожарной безопасности Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по г. Москве Алексей Михан в пресс-центре НСН.
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