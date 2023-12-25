«Сертификаты и маркировка»: В МЧС дали советы по покупке безопасной пиротехники

Покупать праздничную пиротехнику нужно в проверенных магазинах, которые могут показать сертификат изделия, заявил начальник отдела организации надзорных и профилактических мероприятий в области пожарной безопасности Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по г. Москве Алексей Михан в пресс-центре НСН.

«Пиротехнику надо покупать в проверенных местах, нельзя приобретать такие предметы с рук, на стихийных рынках. Вам там не смогут предъявить соответствующие документы о том, что вещь качественная. Если вещь некачественная, она может стать причиной беды: пожара или травмы. Прежде всего, у продавца надо просить сертификат. Это обычный лист бумаги, на котором присутствует вся информация об изделии. Важно, чтобы на сертификате был номер, дата его действия. По номеру сертификата вы можете проверить его действительность, информация есть в открытых источниках. На изделии должна присутствовать маркировка о проверке качества, а также знак об обращении на рынке. Второе правило – не пренебрегать инструкцией использования», - рассказал он.

В России отменили салюты почти во всей европейской части страны. МЧС России сообщило о 136 пожарах из-за пиротехнических изделий с начала 2023 года. По данным ведомства, в результате этих ЧП погиб один человек, еще 12 получили травмы. В Госдуме в этом году выступили за введение ограничений на запуск фейерверков в общественных местах и вблизи жилых домов, а также за полный запрет использования праздничной пиротехники в приграничных с Украиной регионах.



