Врач скорой помощи: В новогоднюю ночь поступает десять обращений из-за пиротехники

В новогоднюю ночь поступает десять обращений из-за травм при использовании пиротехники, заявил заместитель главного врача по медицинской части станции скорой и неотложной помощи им. А.С. Пучкова Артем Хисамов в пресс-центре НСН.

«Основное количество травм и обращений в новогоднюю ночь связано именно с механическими повреждениями – падения, снежки, травмы из-за скатывания с горки. Пиротехнические тоже служат причиной. С каждым годом все меньше мы видим обращений. В прошлом году в новогоднюю ночь у нас было десять обращений, связанных с травмами из-за фейерверков и петард. Основные причины – неправильное использование. Вечерний период 31 декабря и конец ночи 1 января – это самый активный период, когда возникают эти травмы. Мы всегда готовы, всегда на страже», - рассказал он.

Бенгальские огни могут стать причиной пожара, хотя многие считают их простым вариантом пиротехники, заявил ранее начальник отдела организации надзорных и профилактических мероприятий в области пожарной безопасности Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по г. Москве Алексей Михан в пресс-центре НСН.



