«Салфетки, скатерти и шторы»: В МЧС предупредили об опасности бенгальских огней

Бенгальские огни могут стать причиной пожара, хотя многие считают их простым вариантом пиротехники, заявил начальник отдела организации надзорных и профилактических мероприятий в области пожарной безопасности Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по г. Москве Алексей Михан в пресс-центре НСН.

«Важно, чтобы в радиусе как минимум 20 сантиметров не было салфетки, скатерти или еще что-то. На вас же одежда, она тоже легкая, плюс шторы. Гарантий, что вы ничего не подожжете случайно, нет. Можно поджечь какой-то предмет в быту. Применять его или нет – это дело каждого человека. Но хочу напомнить, что предусмотрена ответственность за действия, которые повлекли возникновение пожара. У бытовой пиротехники радиус до 30 метров. Простыми шагами можно померить. Если вы покупаете пиротехнику, у которой несколько десятков зарядов, обязательно считайте заряды. Бывает, что выстреливают не все заряды, подходить к такому изделию нельзя», - рассказал он.

В России отменили салюты почти во всей европейской части страны. МЧС России сообщило о 136 пожарах из-за пиротехнических изделий с начала 2023 года. По данным ведомства, в результате этих ЧП погиб один человек, еще 12 получили травмы.



