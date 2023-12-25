«Салфетки, скатерти и шторы»: В МЧС предупредили об опасности бенгальских огней
Алексей Михан в эфире НСН заявил, что бенгальские огни нужно правильно использовать, они могут стать причиной пожара.
Бенгальские огни могут стать причиной пожара, хотя многие считают их простым вариантом пиротехники, заявил начальник отдела организации надзорных и профилактических мероприятий в области пожарной безопасности Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по г. Москве Алексей Михан в пресс-центре НСН.
«Важно, чтобы в радиусе как минимум 20 сантиметров не было салфетки, скатерти или еще что-то. На вас же одежда, она тоже легкая, плюс шторы. Гарантий, что вы ничего не подожжете случайно, нет. Можно поджечь какой-то предмет в быту. Применять его или нет – это дело каждого человека. Но хочу напомнить, что предусмотрена ответственность за действия, которые повлекли возникновение пожара. У бытовой пиротехники радиус до 30 метров. Простыми шагами можно померить. Если вы покупаете пиротехнику, у которой несколько десятков зарядов, обязательно считайте заряды. Бывает, что выстреливают не все заряды, подходить к такому изделию нельзя», - рассказал он.
В России отменили салюты почти во всей европейской части страны. МЧС России сообщило о 136 пожарах из-за пиротехнических изделий с начала 2023 года. По данным ведомства, в результате этих ЧП погиб один человек, еще 12 получили травмы.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Латвия передала Украине конфискованные у нетрезвых водителей автомобили
- Aviasales: объем бронирования билетов в Китай в 2023 году вырос в 20 раз
- ФК «Спартак» решил возродить вторую команду
- СМИ: Убит автор расследования о вилле Зеленского в Египте
- Московский джазовый оркестр в 2024 году планирует выступить в ОАЭ и Таиланде
- Песков: Россия не намерена вмешиваться в происходящее в Сербии
- Исследование: Четверть россиян загружали фото Путина в приложения для знакомств
- Автор книги «Слово пацана» назвал любимых персонажей в сериале
- Экс-замглавы ЦБ Корищенко освобождён от наказания по делу о растрате
- Психолог назвала главные признаки тревожного расстройства
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru