В МЧС напомнили о штрафах за запуск салюта в новогоднюю ночь
Алексей Михан в эфире НСН заявил, что население может использовать пиротехнику только бытового назначения.
Население может использовать пиротехнику только бытового назначения, в противном случае предусмотрен штраф, заявил начальник отдела организации надзорных и профилактических мероприятий в области пожарной безопасности Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по г. Москве Алексей Михан в пресс-центре НСН.
«Население может использовать пиротехнику бытового назначения, это прописано в законе. Ответственность предусмотрена административная для граждан. Если сотрудник МЧС узнает, что гражданин запускает пиротехнику в неустановленном месте или неправильно запускает, он может быть привлечен к административной ответственности – денежный штраф», - отметил он.
В новогоднюю ночь поступает десять обращений из-за травм при использовании пиротехники, заявил ранее заместитель главного врача по медицинской части станции скорой и неотложной помощи им. А.С. Пучкова Артем Хисамов в пресс-центре НСН.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Латвия передала Украине конфискованные у нетрезвых водителей автомобили
- Aviasales: объем бронирования билетов в Китай в 2023 году вырос в 20 раз
- ФК «Спартак» решил возродить вторую команду
- СМИ: Убит автор расследования о вилле Зеленского в Египте
- Московский джазовый оркестр в 2024 году планирует выступить в ОАЭ и Таиланде
- Песков: Россия не намерена вмешиваться в происходящее в Сербии
- Исследование: Четверть россиян загружали фото Путина в приложения для знакомств
- Автор книги «Слово пацана» назвал любимых персонажей в сериале
- Экс-замглавы ЦБ Корищенко освобождён от наказания по делу о растрате
- Психолог назвала главные признаки тревожного расстройства
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru