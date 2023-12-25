В МЧС напомнили о штрафах за запуск салюта в новогоднюю ночь

Население может использовать пиротехнику только бытового назначения, в противном случае предусмотрен штраф, заявил начальник отдела организации надзорных и профилактических мероприятий в области пожарной безопасности Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по г. Москве Алексей Михан в пресс-центре НСН.

«Население может использовать пиротехнику бытового назначения, это прописано в законе. Ответственность предусмотрена административная для граждан. Если сотрудник МЧС узнает, что гражданин запускает пиротехнику в неустановленном месте или неправильно запускает, он может быть привлечен к административной ответственности – денежный штраф», - отметил он.

В новогоднюю ночь поступает десять обращений из-за травм при использовании пиротехники, заявил ранее заместитель главного врача по медицинской части станции скорой и неотложной помощи им. А.С. Пучкова Артем Хисамов в пресс-центре НСН.

