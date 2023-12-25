«Выключать ночью!»: В МЧС призвали не оставлять гирлянды без присмотра

Начальник отдела организации надзорных и профилактических мероприятий в области пожарной безопасности Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по г. Москве Алексей Михан в пресс-центре НСН призвал граждан выключать гирлянды ночью и при выходе из дома, чтобы избежать пожара.

«Гирлянда у нас иногда становится источником зажигания. Когда приобретаются гирлянды, у них тоже есть требования, нужно просить у продавца документы. Главное правило – нельзя их оставлять без присмотра, мы выключаем ее из сети, если ложимся спать или уходим из дома. Иначе может случиттся пожар», - отметил он.

Со своей стороны, заместитель главного врача по медицинской части станции скорой и неотложной помощи им. А.С. Пучкова Артем Хисамов добавил про использование гирлянд в загородных домах.

«Запрещено использовать гирлянды для внутренних помещениях на улице. Всегда хочется украсить загородный дом снаружи. Но эти гирлянды должны иметь отметку, что они для наружного применения, это другой класс защиты. Продаются гирлянды на батарейках, они меньше способны нанести вреда», - добавил он.

В новогоднюю ночь поступает десять обращений из-за травм при использовании пиротехники, заявил ранее заместитель главного врача по медицинской части станции скорой и неотложной помощи им. А.С. Пучкова Артем Хисамов в пресс-центре НСН.



