9.07.2021 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится ОНЛАЙН брифинг депутата Госдумы РФ, академика РАН Геннадия Онищенко на тему: Опасная стадия COVID-19. Новые проблемы требуют новых мер?

Не смотря на все усилия, положенные на борьбу с коронавирусной инфекцией, и достигнутый успех, пандемия находится на очень опасной стадии. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус. В России также сохраняется напряженная ситуация с распространением вируса и возросла заболеваемость в 82 регионах страны, о чём сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. При этом небольшое снижение темпов прироста новых случаев наблюдается только в Москве. В таких сложных эпидемиологических условиях стали проявляться факты завышения цены на ПЦР-тесты, и на это уже обратил внимание премьер-министр РФ Михаил Мишустин, призвав ФАС провести соответствующие проверки. В то же время, в Совфеде предложили ставить инвалидность россиянам, переболевшим коронавирусом по ряду вызываемых инфекцией осложнений. В настоящее время получить инвалидность по такой причине могут только сотрудники медучреждений и то, если они заразились именно на работе.

В ходе брифинга Геннадий Онищенко расскажет о перспективах, ожидающих россиян в связи с осложняющейся эпидемиологической обстановкой.

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикеру брифинга, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

(Все ваши вопросы будут рассмотрены в обязательном порядке! Также вы можете отправлять свои вопросы по ходу прямого эфира. Всем телеканалам (по запросу) мы готовы направить итоговое видео с брифинга)

