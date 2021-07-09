Онищенко: Разговоры о новых штаммах COVID-19 – от лукавого
Потуги фармацевтических компаний, которые утверждают о «заразности» новых штаммов, ни к чему, считает депутат Госдумы Геннадий Онищенко.
Разговоры о «заразности» новых штаммов – от лукавого, самый главный принцип – вакцины работают, заявил депутат Госдумы РФ, академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко на онлайн-брифинге НСН.
«Все эти разговоры об индийских дельта, дельта плюс штаммах – это всё от лукавого. Запомните одно: коронавирусная инфекция достаточно консервативна. Да, она хочет выжить на человеческой популяции, она мутирует в сторону большей заразности и пытается расширить свой ареал. И сейчас есть тенденция к тому, что более молодые заражаются. Но это принципиально не меняет ситуацию: главное, что мы можем противопоставить – это вакцины. И все потуги, в том числе фармацевтических компаний, что новые штаммы более заразные – это все лукавство. Вакцины действуют! Это самый главный принцип. Коронавирусный штамм – умеренный, с ноября 2019 года по июль 2021 года его вред здоровью страновой и мировой популяции меньше, чем от рядового сезонного штамма гриппа», - заявил Онищенко.
Ранее в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» аллерголог-иммунолог Владимир Болибок предположил, что штамм коронавируса «лямбда» мог уже проникнуть в Россию.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,7 млн+24 818 / сут.
Умерли
141 тыс.+734 / сут.
Выздоровели
5,1 млн+21 336 / сут.
- 43 человека погибли при пожаре на заводе в Бангладеш
- Электричка со школьниками упала в реку в Австрии
- В Подмосковье задержали готовящего теракт боевика ИГ
- Попова рассказала, откуда россияне привозят штамм «дельта»
- Башкирия по просьбе бизнеса перенесла ужесточение COVID-мер
- Минздрав рассказал, как получить медотвод от вакцинации
- Талибы заявили, что гарантируют соблюдение не противоречащих исламу прав женщин
- 12 человек пострадали в ДТП с автобусом в Сочи
- Талибы заявили, что не допустят ИГ в Афганистан
- В Крыму прошли учения с участием ракетно-пушечных комплексов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru