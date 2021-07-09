Онищенко: Разговоры о новых штаммах COVID-19 – от лукавого

«Все эти разговоры об индийских дельта, дельта плюс штаммах – это всё от лукавого. Запомните одно: коронавирусная инфекция достаточно консервативна. Да, она хочет выжить на человеческой популяции, она мутирует в сторону большей заразности и пытается расширить свой ареал. И сейчас есть тенденция к тому, что более молодые заражаются. Но это принципиально не меняет ситуацию: главное, что мы можем противопоставить – это вакцины. И все потуги, в том числе фармацевтических компаний, что новые штаммы более заразные – это все лукавство. Вакцины действуют! Это самый главный принцип. Коронавирусный штамм – умеренный, с ноября 2019 года по июль 2021 года его вред здоровью страновой и мировой популяции меньше, чем от рядового сезонного штамма гриппа», - заявил Онищенко.

Ранее в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» аллерголог-иммунолог Владимир Болибок предположил, что штамм коронавируса «лямбда» мог уже проникнуть в Россию.

