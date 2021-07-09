«Чипированы на уровне бреда». Онищенко о недопуске в Россию иностранных вакцин

Экс-глава Роспотребнадзора ответил на предложение разрешить ввоз в Россию иностранных вакцин.

Депутат Госдумы РФ, академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко на онлайн-брифинге НСН ответил на возмущения по поводу недопуска на российский рынок иностранных вакцин.

«Нерусский стандарт». Профессор объяснил, чем Европе не нравится «Спутник V»
«Ах, не признала Европа нашу вакцину! Сегодня читал статью довольно интеллектуального человека – такие «размышлизмы» явно с западным уклоном, что «мы имеем свои вакцины, они никуда не годятся, мы не допускаем западные вакцины». Да допускаем мы их. Например, от гриппа. И вот как раз в тех вакцинах можно заподозрить чипирование. Теоретически, это возможно – на уровне бреда. Но и они не чипированы – в таком случае они просто не прошли бы регистрацию в нашей стране, потому что мы эти вакцины можем разобрать до молекул, оценить все их достоинства и недостатки», - пояснил Онищенко.

Ранее молекулярный биолог, заведующий лабораторией Института молекулярной генетики РАН, профессор Сколковского института науки и технологий Константин Северинов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» объяснил, чем Европе не нравится «Спутник V»

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: НСН
ТЕГИ:КоронавирусГеннадий Онищенко
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры