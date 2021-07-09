«Чипированы на уровне бреда». Онищенко о недопуске в Россию иностранных вакцин
Экс-глава Роспотребнадзора ответил на предложение разрешить ввоз в Россию иностранных вакцин.
Депутат Госдумы РФ, академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко на онлайн-брифинге НСН ответил на возмущения по поводу недопуска на российский рынок иностранных вакцин.
«Ах, не признала Европа нашу вакцину! Сегодня читал статью довольно интеллектуального человека – такие «размышлизмы» явно с западным уклоном, что «мы имеем свои вакцины, они никуда не годятся, мы не допускаем западные вакцины». Да допускаем мы их. Например, от гриппа. И вот как раз в тех вакцинах можно заподозрить чипирование. Теоретически, это возможно – на уровне бреда. Но и они не чипированы – в таком случае они просто не прошли бы регистрацию в нашей стране, потому что мы эти вакцины можем разобрать до молекул, оценить все их достоинства и недостатки», - пояснил Онищенко.
Ранее молекулярный биолог, заведующий лабораторией Института молекулярной генетики РАН, профессор Сколковского института науки и технологий Константин Северинов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» объяснил, чем Европе не нравится «Спутник V»
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