Онищенко призвал «навести порядок» с COVID-19 в Москве и Петербурге
Депутат Госдумы и бывший санитарный врач РФ рассказал, какие субъекты РФ «делают погоду по заболеваемости».
Депутат Госдумы РФ, академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко на онлайн-брифинге НСН рассказал, в каких регионах России больше всего заражений.
«Три региона делают погоду по заболеваемости – Москва, Московская область и Санкт-Петербург. Если мы в первой десятке таких регионов наведем порядок, то в принципе вся остальная ситуация будет носить спорадический характер. Вот Забайкалье объявило тотальные запреты… Зачем? Вы отработайте противоэпидемические мероприятия, а не называйте громкими словами, от которых народ расслабляется, а не мобилизуется» - отметил Онищенко.
Позже Онищенко уточнил, что достаточно будет справиться с заболеваемостью даже не в топ-10 регионов, а в топ-5 по количеству заражений. Помимо Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга это Нижегородская и Ростовская области.
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