«Явный бред!» Онищенко о рекомендации не заниматься сексом после вакцинации

«Не могу не сказать про своего коллегу из Саратовской области, который не рекомендовал заниматься интимными связями после вакцинации, поскольку это якобы тяжелейшая физическая нагрузка. Дорогие журналисты, прекратите измываться! Ну, ляпнул, извините, коллега. Но это же явный бред! » - заявил Онищенко.

Ранее Грайфер рекомендовал воздержаться от физических нагрузок в течение первых трех дней после вакцинации.

