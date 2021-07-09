«Явный бред!» Онищенко о рекомендации не заниматься сексом после вакцинации
Бывший главный санитарный врач России оценил слова саратовского коллеги Дениса Грайфера.
Депутат Госдумы РФ, академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко на онлайн-брифинге НСН назвал бредом высказывание замминистра здравоохранения Саратовской области Дениса Грайфера, который накануне заявил РИА Новости, что после вакцинации не рекомендованы повышенные нагрузки, в том числе секс, который он назвал энергозатратным.
«Не могу не сказать про своего коллегу из Саратовской области, который не рекомендовал заниматься интимными связями после вакцинации, поскольку это якобы тяжелейшая физическая нагрузка. Дорогие журналисты, прекратите измываться! Ну, ляпнул, извините, коллега. Но это же явный бред! » - заявил Онищенко.
Ранее Грайфер рекомендовал воздержаться от физических нагрузок в течение первых трех дней после вакцинации.
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