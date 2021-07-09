Онищенко сравнил ущерб от коронавируса и гриппа
9 июля 202111:36
Олег Михайлов
Урон от коронавируса больше, в том числе и по отсроченным смертям, заявил бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко
Ущерб от коронавируса меньше, чем от гриппа, в том числе и по отложенным смертям, сообщил депутат Госдумы РФ, академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко на онлайн-брифинге НСН.
«Я хочу вернуться к самому началу эпидемии, когда я говорил, что коронавирус преимущественно передается воздушно-капельным путем. И я напомню, что только за один сезон гриппа, от самого умеренного периода до интенсивного, когда идет подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом (с октября-ноября по март), от 400 миллионов заболевших в умеренный сезон до 900 миллионов в интенсивный. Если считать по совокупному ущербу для населения, то любая самая умеренная эпидемия гриппа наносит гораздо больший урон, чем коронавирусная инфекция - как мировой популяции, так и популяции в масштабе страны . В том числе и по отсроченным смертям», - заявил Онищенко.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru