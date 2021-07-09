Онищенко ответил на призыв Франции не признавать «Спутник V»

«В США самая высокая - 10,81 тысячи на 100 тысяч населения, в Аргентине 10,1 тысячи, Франция на третьем месте по интенсивности заболеваемости населения – 8,8 тысячи на 100 тысяч. Россия – 3,9 тысячи. Вот вам и ответ на умствования министра Франции - этой великой страны и цивилизации, которой он явно не соответствует. Он призывает не прививаться российскими и китайскими вакцинами. Это говорит политикан, француз, у которого нет своей, французской вакцины!», - заявил Онищенко.

Ранее госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон призвал страны ЕС не признавать вакцины от COVID-19, созданные в России и Китае.

«Необходимо, чтобы на территорию его страны могли прибывать только люди, вакцинированные теми препаратами, в действенности которых мы уверены», - заявил Бон в эфире телеканала France 2.

