Онищенко ответил на призыв Франции не признавать «Спутник V»

Экс-глава Роспотребнадзора привел статистику интенсивности заболеваемости по разным странам, включая Россию.

Депутат Госдумы РФ, академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко на онлайн-брифинге НСН ответил на призыв французских политиков не допускать в страну вакцину «Спутник V». Он указал на низкую интенсивность заболеваемости населения в России и высокую - во Франции.

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«В США самая высокая - 10,81 тысячи на 100 тысяч населения, в Аргентине 10,1 тысячи, Франция на третьем месте по интенсивности заболеваемости населения – 8,8 тысячи на 100 тысяч. Россия – 3,9 тысячи. Вот вам и ответ на умствования министра Франции - этой великой страны и цивилизации, которой он явно не соответствует. Он призывает не прививаться российскими и китайскими вакцинами. Это говорит политикан, француз, у которого нет своей, французской вакцины!», - заявил Онищенко.

Ранее госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон призвал страны ЕС не признавать вакцины от COVID-19, созданные в России и Китае.

«Необходимо, чтобы на территорию его страны могли прибывать только люди, вакцинированные теми препаратами, в действенности которых мы уверены», - заявил Бон в эфире телеканала France 2.

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ФОТО: НСН
ТЕГИ:КоронавирусГеннадий Онищенко
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