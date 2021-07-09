В Госдуме пригрозили «уголовкой» скрывшим коронавирус официантам

Если официант скрывал болезнь и всех заражал, его можно привлечь к уголовной ответственности, заявил депутат Госдумы РФ, академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко на онлайн-брифинге НСН.

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«Есть группы лиц, которые в силу своей профессии относятся к группам риска – это вся сфера обслуживания. Даже официанты – группа риска. Эти сотрудники общаются с огромным количеством людей. Такой сотрудник обязан, почувствовав недомогание, сообщить об этом начальству – и его не должны допустить к работе. А если он скроет свое заболевание, то мы можем его привлечь по закону. И если мы докажем, что этот человек скрывал температуру, ходил и всех заражал, и кто-то из-за него заболел, то его можно привлечь и к уголовной ответственности» - заявил Онищенко.

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