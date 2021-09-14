15.09.2021 в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Опасная миграция: чем грозит увеличение числа мигрантов в России?»

За последние восемь месяцев в Москве было совершено 90 изнасилований, что на 32,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры. Одной из главных причин эксперты называют увеличение числа мигрантов без семей. Буквально накануне, 13 сентября, с признаками насильственной смерти было обнаружено тело 67-летней жительницы Подмосковья. По подозрению в совершении убийства пожилой женщины в селе Бужаниново задержаны двое граждан Таджикистана, сообщают следственные органы. Происшествие вызвало широкий общественный резонанс: вечером 13 сентября сотни жителей Бужаниново вышли к общежитию, где живут мигранты, призывая наказать их за изнасилование и убийство местной пенсионерки. В свою очередь законодатели уже выступили с предложением заменить трудовых мигрантов выпускниками девятых классов, которые не собираются продолжать обучение.

В ходе пресс-конференции её участники обсудят миграционную ситуацию в России, а также дадут свою оценку росту преступности.

Участники пресс-конференции:

Депутат Государственной Думы РФ Светлана Бессараб;



Ветеран специальной службы Московского Уголовного Розыска, общественный эксперт ГУВД, руководитель ассоциации профсоюзов полиции России Алексей Лобарев ;

; Председатель профсоюза трудящихся мигрантов Ренат Каримов;

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 13:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (916) 107 77 34

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



