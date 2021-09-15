Пусть ходят в театры. Правозащитник призвал организовать досуг для мигрантов
Бабушкин заявил, что Россия не справится с мигрантами без поддержки землячеств, а тем, в свою очередь, нужна административная поддержка.
Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), депутат района Отрадное Андрей Бабушкин призвал усилить работу землячеств, чтобы уменьшить проблемы с мигрантами. Об этом он рассказал в пресс-центре НСН.
«Необходимо, чтобы среди мигрантов была налажена работа землячеств. Без землячеств мы не сможем справиться с проблемой неправильного, тем более преступного поведения. Мы должны понимать, что мигранты - это не только рабочая сила, которая должна работать семь дней в неделю по 14 часов в сутки за копейки, как некоторые думают. Это люди, у них есть культурные потребности. Они должны пользоваться книгами на своем языке, пойти в театр. У них должен быть некий организованный досуг. Вряд ли землячества сами это потянут, тут нужна помощь администрации. У этих людей в свободное время должно быть, чем заняться», - отметил правозащитник.
Ранее в эфире НСН комментатор Дмитрий Черданцев призвал привыкать жителей Москвы к тому, что в метро продублировали указатели на узбекском и такджикском фарси на нескольких станциях .
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