«Как у чеченцев и ингушей». Ветеран угрозыска призвал назначать «старших» среди мигрантов

Он рассказал, что в советские времена оперативники МУР всегда работали со «старшими», например, с цыганскими баронами во время Олимпиады.

«Мне приходится выезжать за рубеж, я смотрю, как там наши коллеги работают. Они изучают языки, многие говорят на русском, при задержании вызывают русскоговорящих сотрудников. Обязательно это должно быть. А мы сегодня кроме «Салам Алейкум» больше ничего и не знаем», - добавил ветеран спецслужб.

Ранее сообщалось, что в России последнее время участились случаи массовых драк с участием мигрантов. В связи с этим экс-руководитель аппарата Уполномоченного по правам человека в РФ, полковник милиции в отставке, заслуженный юрист России Иван Соловьев в эфире НСН предложил ужесточить миграционную политику.

