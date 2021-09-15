«Как у чеченцев и ингушей». Ветеран угрозыска призвал назначать «старших» среди мигрантов
За рубежом полицейские говорят на русском языке, а мы кроме «Салам Алейкум» больше ничего и не знаем, сказал на пресс-конференции в НСН Алексей Лобарев.
Правоохранительные органы должны сами назначать «старших» среди землячеств разных национальностей, сказал на пресс-конференции в НСН ветеран специальной службы МУРа, общественный эксперт ГУВД, руководитель ассоциации профсоюзов полиции России Алексей Лобарев.
«Сегодня, я думаю, мы не умеем работать со «старшими». Безусловно, надо работать с землячествами. Вот на сегодня ингуши, чеченцы, у них свои аксакалы. Он сказал это не делать, и они не делают. Среди них мы должны организовывать и назначать «старших», чтобы они говорили: «Ребят, это нельзя, вы приехали в эту страну, я вас учил… Кто-то должен им сказать. А сегодня они сами по себе, по семьям, по родным собираются», - сказал Лобарев
Он рассказал, что в советские времена оперативники МУР всегда работали со «старшими», например, с цыганскими баронами во время Олимпиады.
«Мне приходится выезжать за рубеж, я смотрю, как там наши коллеги работают. Они изучают языки, многие говорят на русском, при задержании вызывают русскоговорящих сотрудников. Обязательно это должно быть. А мы сегодня кроме «Салам Алейкум» больше ничего и не знаем», - добавил ветеран спецслужб.
Ранее сообщалось, что в России последнее время участились случаи массовых драк с участием мигрантов. В связи с этим экс-руководитель аппарата Уполномоченного по правам человека в РФ, полковник милиции в отставке, заслуженный юрист России Иван Соловьев в эфире НСН предложил ужесточить миграционную политику.
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