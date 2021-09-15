«Цигель, цигель, я к жене!» Названы преимущества мигрантов перед московскими строителями

Застройщики берут на работу мигрантов, потому что москвичи не хотят работать сверхурочно и в выходные, заявил на пресс-конференции в НСН ветеран специальной службы МУРа, общественный эксперт ГУВД, руководитель ассоциации профсоюзов полиции России Алексей Лобарев.

«У меня знакомый - начальник строительной компании. Я спрашиваю, почему «наших» не берете? Он отвечает, что, если сегодня взять российского работника и по закону заключить с ним трудовой договор, в 18:30 он скажет: «Мне пора домой. Цигель, цигель, ай лю-лю». А как же? Ведь бетон привезли, который задержался в дороге, целую машину. Работник отвечает, что это ваши проблемы, а завтра у меня выходной. А рядом стоит мигрант и говорит: «Можно я останусь? Я заработаю. И завтрашняя суббота мне не нужна, и отпуск. Я не поеду домой, не нужно мне это море, я хочу заработать». И что делать начальнику стройки? Он ему платит, и они очень хорошо получают. И качество есть, потому что за рубежом есть специальным комиссии, они сдают экзамены. Поэтому сегодня хорошие каменщики, строители, сантехники», - сказал Лобарев.

Однако, с ним не согласился председатель профсоюза трудящихся мигрантов Ренат Каримов, по мнению которого, «работа – для человека», а не наоборот.

«В этом примере я стою на стороне москвича, который сказал: «Цигель, цигель, я пойду к жене». Потому что не человек для работы, а работа для человека. Не еврей для субботы, а суббота для еврея. Один раз задержится и москвич, если ему заплатить за сверхурочную работу, а спекулировать на этом плохо, человек не должен ночами строить», - подчеркнул Каримов.

Ранее московские власти заявили, что городу не хватает около 200 тысяч строителей-мигрантов.

«Нехватка трудовых ресурсов приводит к тому, что работодатели, в первую очередь это застройщики, перекупают сотрудников друг у друга, из-за чего растет стоимость их услуг», - сказал вице-мэр Москвы Владимир Ефимов.

