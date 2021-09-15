Где им жить? Глава профсоюза мигрантов о расселении общежития в Бужанинове
Каримов призвал местное население к терпимости и напомнил о нехватке рабочих рук.
Председатель профсоюза трудящихся мигрантов Ренат Каримов в пресс-центре НСН напомнил, что мигранты все же остаются важной частью российского общества, и призвал решать конфликтные ситуации мирным путем. Ранее жители Бужанинова в Сергиевом Посаде добились расселения общежития для мигрантов, заподозрив, что убийству местной пенсионерки причастны его жильцы.
«Трагедия в Бужанинове вызывает соболезнования, но это плохое исключение из общего правила. Построили общежитие, а люди вышли, говорят: "Мы не хотим, чтобы были мигранты". Но люди приехали сюда, это люди, они работают, должны где-то жить. Если они живут в московских квартирах – москвичи говорят: у нас много мигрантов. Приезжают с семьями – местные говорят: они с семьями приезжают, дети идут в школу и понижают уровень преподавания, потому что преподаватель ориентируется на последнего ученика, а он плохо говорит по-русски. Приехали без семей – говорят, вот, они приехали без семей, смотрят на наших девушек и все такое. Какие-то выходы из этой ситуации должны быть, - подчеркнул Каримов.
По мнению главы профсоюза трудящихся мигрантов,
«Можем решать проблемы мирно, тем более мы в нашем государстве проблемы с демографией. В прошлом году наше население сократилось на полмиллиона, при этом полмиллиона человек получили гражданство. Это трудовые мигранты, которые получили сначала разрешение на временное проживание, затем вид на жительство. Без этого полумиллиона сокращение численности было бы - больше миллиона. Проблема рабочих рук не только в том, что охотнее берут иностранцев, но и в том, что просто физически не хватает людей. Поэтому я бы призывал к добрососедству, к мирному сосуществованию», - заключил он.
При этом Каримов напомнил, что всеми проблемами иностранцев занимается МВД, которые не всегда справляется с объемом работы.
«Произошло это событие в Бужанинове, и все возмутились. Для обслуживания этого населения (мигрантов - прим. НСН) у нас есть только одно министерство - министерство внутренних дел, к которому есть вопросы. Я не сторонник усиления контроля. Преступность имеет разные причины, но одна из причин – недостаток образования, воспитания. Этим нужно заниматься и самим мигрантам, и Российской Федерации», - отметил Каримов.
Трудовых мигрантов в России можно заменить выпускниками девятых классов, заявила депутат Государственной Думы РФ Светлана Бессараб в эфире НСН. Она пояснила, на кого будет направлена данная инициатива.
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