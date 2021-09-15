Где им жить? Глава профсоюза мигрантов о расселении общежития в Бужанинове

По мнению главы профсоюза трудящихся мигрантов,

«Можем решать проблемы мирно, тем более мы в нашем государстве проблемы с демографией. В прошлом году наше население сократилось на полмиллиона, при этом полмиллиона человек получили гражданство. Это трудовые мигранты, которые получили сначала разрешение на временное проживание, затем вид на жительство. Без этого полумиллиона сокращение численности было бы - больше миллиона. Проблема рабочих рук не только в том, что охотнее берут иностранцев, но и в том, что просто физически не хватает людей. Поэтому я бы призывал к добрососедству, к мирному сосуществованию», - заключил он.

При этом Каримов напомнил, что всеми проблемами иностранцев занимается МВД, которые не всегда справляется с объемом работы.

«Произошло это событие в Бужанинове, и все возмутились. Для обслуживания этого населения (мигрантов - прим. НСН) у нас есть только одно министерство - министерство внутренних дел, к которому есть вопросы. Я не сторонник усиления контроля. Преступность имеет разные причины, но одна из причин – недостаток образования, воспитания. Этим нужно заниматься и самим мигрантам, и Российской Федерации», - отметил Каримов.

Трудовых мигрантов в России можно заменить выпускниками девятых классов, заявила депутат Государственной Думы РФ Светлана Бессараб в эфире НСН. Она пояснила, на кого будет направлена данная инициатива.

