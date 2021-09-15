Преступления против пожилых предложили считать отягчающим обстоятельством

В России следует ввести дополнительную ответственность за преступления в отношении пожилых людей, сказал на пресс-конференции в НСН член Совета при президенте РФ по правам человека, депутат московского района Отрадное Андрей Бабушкин.

«Совершение преступлений против людей пожилого возраста должно стать отягчающим вину обстоятельством. Эти люди должны обладать повышенной защищенностью. Я говорю не только про изнасилования, от которых сложно человека защитить, а про квартиры. Надо продумать механизмы защиты пожилых людей, это общая проблема, которая, к сожалению, сегодня стоит в нашей стране. Может быть, даже ввести должность специального оперуполномоченного, который будет специализироваться на раскрытии и предупреждении преступлений против лиц пожилого возраста», - предложил Бабушкин.

Он также посетовал, что в полиции нет оперуполномоченных определенных национальностей, которые могли бы внедряться в среду соотечественников и предотвращать преступления.

«Среди мигрантов надо вести оперативную работу. Мне как-то один начальник отдела жаловался, что представители такой-то национальности что-то совершили. Я спросил: «А сколько у тебя оперативников этой национальности?» Он отвечает: «Процентов 7, много». А кто внедрен в их среду и отслеживает опасных? Ступор, руками разводит, говорит, что, наверное, в округе такие есть. Звоню в округ, спрашиваю: «Сколько у вас?» Ни одного. Проживает 1,3 миллиона человек, людей этой национальности 100 тысяч и нет ни одного оперативника, который изнутри работает и отслеживает опасных людей, готовых совершить преступления», - подчеркнул член Совета при президенте РФ по правам человека.

Буквально на днях сотни жителей подмосковного села Бужанинова вышли на стихийный сход после известий об убийстве и изнасиловании 67-летней пенсионерки. Люди жаловались на поведение приезжих выходцев из средней Азии и потребовали выселить их из общежития. По подозрению в причастности к убийству пожилой женщины задержаны двое граждан Таджикистана. После протестов всех мигрантов вывезли из общежития Бужаниново на охраняемую территорию.

